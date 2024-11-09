奄美地方の与論島では、平年11月ひと月の5倍近い雨が、たった2日程度で降りました。本州付近で木枯らしが吹く頃になっても、南西諸島などでは、前線や暖かく湿った空気の影響を受けることがあり、まだ大雨の心配があります。南の海上では、偏東風が南北に波を打っており、今日9日午後3時に台風23号、24号が発生しました。日本の広い範囲への影響はないとみられます。関東など本州付近では、来週は小春日和になる日が多いでしょう。