札幌はアウェー湘南戦で1-1ドロー北海道コンサドーレ札幌は11月9日、J1リーグ第36節でアウェーの湘南ベルマーレ戦に挑み1-1で引き分けた。降格の可能性も高まっているなかで、ミハイロ・ペトロヴィッチ監督は「結果を受けて色々な感情。整理が追い付かない」と心情を露わにした。札幌は第35節終了の時点で8勝9分18敗。勝ち点33で19位となっている。残り3試合。札幌が敗戦し、同日に17位柏（勝ち点39）がアルビレックス新潟との