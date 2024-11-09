テレビ東京の田中瞳アナウンサー（28）が9日放送の「モヤモヤさまぁ～ず2」（土曜、前11・30）で結婚したことを発表した。 【写真】印象がらり！クールに決めた田中アナ この日の同番組では、装飾料紙を作る工房を訪問。田中アナに恋文を書く流れになり「人妻に 恋文書いてる男たち かわいいと言われて今何思う」という一句が読み上げられた。三村マサカズ（57）が「『人妻に 恋文書いてる男たち』…どう