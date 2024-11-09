◇男子ゴルフツアー三井住友VISA太平洋マスターズ第3日（2024年11月9日静岡県太平洋クラブ御殿場C＝7262ヤード、パー70）賞金ランク2位の金谷拓実（26＝Yogibo）が3バーディー、2ボギーの69で回り、通算9アンダーで単独首位を守った。大会単独最多4回目の優勝を狙う石川遼（33＝CASIO）が65をマークし、66で回った佐藤大平（31＝クリヤマホールディングス）とともに8アンダーとし、首位と1打差の2位につけた。前回覇