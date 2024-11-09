将棋の藤井聡太王将（22）＝7冠＝が9日、東京都渋谷区の新将棋会館で行われた記念対局で国際将棋トーナメント優勝者の中国代表・許諾さん（32）と対戦した。3年前の同トーナメントでも藤井は記念対局に臨んだが、新型コロナ渦中とあってリモートでの開催。海外プレーヤーとの直接対面に加え、新会館での対局も初とあり注目された角落ちの一局は、危なげない完勝だった。対局後に藤井は「今日は凄く楽しみにしていた。（許諾さ