花王「輸入博は発展を共有する重要な場」【新華社上海11月9日】中国上海市で開催中の第7回中国国際輸入博覧会で、同博覧会に7回連続で出展した花王は新製品を含む多くの製品を展示している。花王（中国）投資の竹安将董事長総経理は5日、新華社の取材に応じ「輸入博は来場者と企業理念や商品技術、未来の発展を共有する重要な場だと考えている」と表明した。花王は中国に研究拠点や生産工場を設け、顧客の声を積極的に取り入れ