スーパー戦隊シリーズ最新作『爆上戦隊ブンブンジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）バクアゲ36「夢へと走る道」が10日に放送される。【動画】【ブンブンジャー】バクアゲ36「夢へと走る道」予告ブンブンジャーでもアルバイトでも、いつもバクアゲな未来（鈴木美羽）。そんな未来のことを、友達の野木秋（森日菜美）はうらやましそう。やがて、新たな苦魔獣が暴れだすなかで、2人のブンピンクが現れて…。