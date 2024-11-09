女優・芦田愛菜が11月6日、Diorの香水『ミス ディオール ブルーミング ブーケ』のPRで『VOGUE JAPAN』に登場。総額100万円超えのディオールアイテムを着用した姿に、【写真】100万円ディオールを着こなす20歳の芦田愛菜《さすが品が漂ってる》《ほんと素敵なお姉さんに成長したね》と称賛の声があがる一方、《可愛いけど、ディオール顔じゃない》《ハイブランドはなんか違うんだよな》《愛菜ちゃんにはもっと可愛い系の方が似