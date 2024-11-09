令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』（毎週日曜 前9：00、テレビ朝日系）第10話「特盛り！キャンディ砲！」が10日に放送される。【動画】【仮面ライダーガヴ】第10話「特盛り！キャンディ砲！」予告絆斗（日野友輔）が消えたケーキ店を探して欲しいと「はぴぱれ」にやってきた。話を聞いたショウマ（知念英和）は、こっそりとゴチゾウたちに捜索させる。ゴチゾウの報告で怪しいケーキ店の店主が幼稚園にいる