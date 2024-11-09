お笑いコンビ・おぎやはぎがMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）が、きょう9日に放送される。【最新番組カット】おぎやはぎ、9000回転にご満悦…中古価格爆上がりの24年前ホンダ“モンスターマシン”の全貌今回はスピンオフ企画として、トヨタ『86』『スープラ』の開発責任者を務めたエンジニア・多田哲哉氏をゲストに迎え、「愛車遍歴的 多田哲哉が選ぶ 推しのクルマを選びま