高校サッカー選手権県大会決勝が高知市で行われ高知高校が2大会ぶり19回目の優勝に輝きました。高知市の春野陸上競技場で行われた高知対明徳義塾の決勝戦。エンジのユニフォーム高知は前半14分、コーナーキックから2年生の横田が頭で合わせ先制。さらに、1点を加えた高知は26分、14番松田が冷静にシュートを決めリードを広げます。追いつきたい明徳義塾はキャプテンの坂元にボールを集