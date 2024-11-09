第2日、18番でパットを放つ辻梨恵。通算10アンダーで首位＝グレートアイランドC伊藤園レディース第2日（9日・千葉県グレートアイランドC＝6769ヤード、パー72）未勝利の辻梨恵が68、今季、通算ともに2勝目を狙う安田祐香が69、全美貞（韓国）が64でそれぞれ回り、通算10アンダーの134で首位に並んだ。1打差の4位が山内日菜子、穴井詩、笠りつ子の3人。前日トップの政田夢乃は7アンダーで山下美夢有、森田遥と同じ8位に後退した