マッターホルンの山頂で、わずか数cmの足場を歩く登山家の姿がカメラにとらえられた。“御来光”が差す様子は唯一無二の絶景だが、周りは1歩間違えれば滑落する絶壁だ。今回、危険な “アルプスの女王”への山登りを夢見てきた登山家が、登頂に見事成功した。ふらついたら真っ逆さま…マッターホルンで8月に登山家が撮影したのは、左を見ても右を見ても“断崖絶壁”な山頂を歩く様子だ。山頂を歩く2人をつないでいるのはロープのみ