プレミアリーグ第11節でクリスタル・パレスはフラムをホームに迎える。オリヴァー・グラスナー監督率いるパレスの前半戦は非常に苦しいものとなっており、10試合を消化して1勝4分5敗、勝ち点7で17位となっている。第9節でトッテナム相手に勝利を飾ったものの、続くウルブズ戦では勝ち切ることができず、2-2のドローとなった。そんなパレスだが、前線に怪我人が出ており、フラム戦ではエベレチ・エゼ、エディ・エンケティアの欠場が