T・ヘルナンデスは「81%」でドジャース残留とMLB公式サイトが予測した(C)Getty Imagesドジャースの4年ぶり8度目の世界一に貢献したテオスカー・ヘルナンデスの動向が注目を集めている。『MLB公式サイト』では現地時間11月8日（日本時間9日）、今オフFAとなった選手それぞれの移籍や残留の可能性を予測している。【動画】優勝セレモニーで涙！T・ヘルナンデスが大観衆の声援に感極まるその中でT・ヘルナンデスは「ドジャース81%