マンチェスター・シティの指揮官ペップ・グアルディオラは、ジャック・グリーリッシュのイングランド代表招集に不満と皮肉を述べた。FA（イングランドサッカー協会）は7日に今月のネーションズリーグに挑むイングランド代表のメンバーを発表したが、その中に10月のプレミアリーグ第8節のウルブズ戦以降、欠場が続くグリーリッシュも名を連ねた。リー・カーズリー暫定監督はグリーリッシュは数日間とレニーングを積んでおり、代表期