天皇、皇后両陛下は９日、第４３回全国豊かな海づくり大会出席などのため、羽田空港発の特別機で大分県入りされた。両陛下は同日午後、稚魚を育成する県種苗生産施設（国東市）を視察。施設の担当者から、魚の成長を促すため、水槽に緑色ＬＥＤの光を照射しているなどといった説明を受けた後、水槽で泳ぐマコガレイの稚魚にスプーンで丁寧に餌を与えた。両陛下は地元の漁業者とも交流。天皇陛下は「温暖化で、魚の捕れ具合は