現在台風２２号、２３号、２４号のトリプル台風となっています。 【写真を見る】【全般台風情報】台風23・24号発生でトリプル台風に今後の進路と勢力は気象庁 ※画像は気象庁 ■台風２３号 台風第２３号（トラジー）が発生しました。 ※画像はNEWS DIGより ９日１５時、フィリピンの東の北緯１４度４０分、東経１３１度２５分において、熱帯低気圧が台風第２３号になりました。台風は１時間におよそ３０キロの速