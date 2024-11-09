女優・広山詞葉が９日、都内で出演・プロデュースを手掛けた短編映画「運命屋」（森田と純平監督）公開記念舞台あいさつに共演の甲本雅裕、伊原卓哉、音楽を担当したＳＵＧＩＺＯらと出席した。本作は、元ミュージシャンの老人（ミッキー・カーチス）が人の記憶と命を管理する謎めいた「運命屋」の女性（広山）と出会い、人生最期の決断を前に起きる奇跡の瞬間を描く。広山は、米映画祭「ニューヨーク・インディペンデント・