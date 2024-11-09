サッカーJリーグの試合会場で行われたマイナンバーカードを活用した実証実験を視察する平デジタル相＝9日午後、神奈川県平塚市平将明デジタル相は9日、神奈川県平塚市のサッカーJリーグの試合会場を訪れ、マイナンバーカードを活用して不正や成りすましを防ぐ実証実験を視察した。終了後、報道陣に「野球やバスケットボールなど、他スポーツでも利用を広げたい」と意欲を示した。実験はJ1湘南ベルマーレ対北海道コンサドーレ札