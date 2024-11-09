お笑いコンビ「次長課長」（河本準一、井上聡）が９日に更新された、くわばたりえのユーチューブチャンネル「バタやんちゃんねる」に出演し、若手時代の極貧生活を振り返った。お金がなかった井上は、街でシケモクを拾ってきて喫煙していたという。続けて「もっと酷くなってきたら（野生爆弾の）くっきー！と２人でヘラで、道路とかのガムを削って食べてた」と衝撃の告白をした。当時、その様子を目撃したというくわばたは「