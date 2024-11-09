女優の本田望結（みゆ＝２０）が９日、都内で行われた主演映画「カーリングの神様」公開記念舞台あいさつに登場した。本木克英監督が手掛ける、カーリングに懸ける女子高生たちの奮闘と友情を描いた同作。舞台あいさつに、映画でも着用したカーリングウェアを身にまとって登場した本田は「役の自分みたいなスイッチが入る気がします」と笑顔を見せた。カーリングの撮影を振り返って「（大変なのを）めっちゃ隠してたんですよ