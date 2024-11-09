【モデルプレス＝2024/11/09】女優の上野樹里が8日、自身のInstagramを更新。夫であるロックバンド・TRICERATOPSのボーカル和田唱との“家族写真”に反響が寄せられている。【写真】上野樹里＆和田唱、家族“3ショット”公開◆上野樹里、“家族写真”公開上野は「大根を収穫したら、まさかの家族写真」と和田と農業体験をした際の写真を投稿。下半分が二手に分かれた大根を和田が抱え、まるで子供と3人での“3ショット”のようにな