【モデルプレス＝2024/11/09】女優の綾瀬はるかが9日、都内で開催された映画『ルート29』（11月8日公開）の公開記念舞台挨拶に登壇。撮影で苦労したことについて明かした。【写真】綾瀬はるか、舞台上で涙◆綾瀬はるか、たばこを吸うシーンに苦労本作は、他者と交わろうとしないひとりぼっちの主人公・のり子（綾瀬）が、風変わりな女の子・ハル（大沢一菜）とともに歩む旅路を通じて、様々な出会いや、次第に深まっていく2人の絆