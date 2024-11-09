新ドラマ「チェックイン漢陽（ハニャン）」が、魅力的な世界観を披露した。チャンネルAの新土日ドラマ「チェックイン漢陽」は、“お客様は王”という無礼な旗印を掲げた朝鮮最大の客主ヨンチョンルに、インターン仕官として入社した朝鮮時代の若者たちの物語を描いた波乱万丈なラブコメディ時代劇だ。斬新な設定とユニークな題材に加え、ペ・イニョク、キム・ジウン、チョン・ゴンジュ、DKZのジェチャンなど、若手俳優の豪華ライン