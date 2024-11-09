漁業がさかんな須崎市の市制70周年を記念し、地元の商店街できょう9日から「魚」をテーマにしたイベントが開かれています。「須崎のサカナ文化祭」は、須崎市の市制施行70周年を祝おうと須崎市や高知信用金庫などが企画したものです。会場の古市通りの商店街では、地元で水揚げされた新鮮な魚が格安で販売されたり旬の魚を職人がその場で握った寿司が提供され、訪れた人たちが須崎の海の幸を楽しんでいました。このほか、射