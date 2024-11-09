仮設商店街の本格営業が始まり、買い物客らでにぎわう石川県輪島市門前町＝9日午前能登半島地震で被害を受けた石川県輪島市門前町の総持寺通り商店街で9日、仮設商店街の本格営業を記念したオープニングセレモニーが開かれた。建物が全壊するなどした衣料品店や飲食店など11店が入る。この日は露店が立ち並ぶマルシェも開かれ、住民らでにぎわった。仮設商店街は10月にプレオープンし、各店舗が順次営業していた。総持寺通り協