俳優の梅沢富美男が8日に自身のアメブロを更新。タレントの所ジョージから貰ったお土産について報告した。【映像】梅沢富美男と腕を組む藤田ニコル（複数カット）この日、梅沢は「所ジョージさんのお土産は、、、」というタイトルでブログを更新。「先日は所ジョージさんの番組収録でした」と明かした。続けて「いつも所さんはいろんなお土産を下さる」と説明。「今回はゴムゴムの実でした。70過ぎて海賊王目指すのはきつい