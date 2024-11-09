女優の綾瀬はるか（39）、大沢一菜（13）、市川実日子（46）が9日、都内で映画「ルート29」（森井勇佑監督）の公開記念舞台挨拶を行った。この記事の写真を見る森井監督が、詩人・中尾太一氏の詩集からインスピレーションを受けて書き上げたオリジナル脚本。主人公・のり子（綾瀬）が、風変わりな女の子ハル（大沢）を連れて旅に出るロードムービー。撮影は順撮りで、兵庫・姫路市から鳥取市を結ぶ国道29号線を舞台にした物語で、