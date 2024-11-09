大分県を訪問中の天皇皇后両陛下は、マコガレイなどの稚魚に餌を与えられました。昼ごろ、大分入りした両陛下は、国東市にある稚魚を飼育する施設を視察されました。緑色のLEDライトを当てることでマコガレイの稚魚が餌をよく食べ成長が早まる仕組みで、両陛下は「病気とかにご苦労されているんじゃないですか」などと質問しながら、7〜8センチの大きさの稚魚にスプーンで餌を与えられました。また、地元の漁師から底引き網漁につ