Image: nwojapan こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。 泡洗車も水滴飛ばしもこれ1台でOK！ クラウドファンディングサイトmachi-yaに登場した「SD-01 Assault」は、男ゴコロをくするぐるアサルト銃スタイルの高圧洗浄機。アタッチメントで泡噴射できるのはもちろん、ブロワーも内蔵するので洗車の拭き上げもラクになりそうです！ 愛車のお手入れから