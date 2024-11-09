中国・四川省宜賓市で16歳の少年の行方が分からなくなっている。香港メディアの香港01が5日付で報じた。趙俊成（ジャオ・ジュンチョン）さんが行方不明になったのは今年8月。警察の調べでは、趙さんは雲南省昆明市を経由してミャンマーに密入国したとみられることが分かった。趙さんの父親によると、趙さんはSNSで知り合った人物から「ミャンマーに出稼ぎに行こう。1回で10〜15万元（210〜315万円）稼げる」と持ち掛けられていたと