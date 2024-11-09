歌手のクリスタル・ケイ（38）が自身のインスタグラムを更新。見事に割れた腹筋を公開し、フォロワーを驚かせている。ケイは「また会うときまでには、I'll find me love 」と書き込み、短いタンクトップにジーンズでバッキバキに割れた美腹筋を突き出すようなポーズを披露している。 この投稿にフォロワーからは「すごくかっこいい大好き」「バキな腹筋、惚れてまうやろ〜」「クールでキュート」などと絶賛するコメント