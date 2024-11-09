藤田譲瑠チマがシント＝トロイデン（STVV）公式のインタビューに応じ、負傷交代した谷口彰悟に言及した。現地時間11月８日に開催されたベルギーリーグ第14節で、日本人６選手が所属するSTVVは、メヘレンとホームで対戦。藤田と谷口に加え、小久保玲央ブライアンと小川諒也も先発したなか、２−１で接戦を制した。今季に加入した谷口にアクシデントが発生したのは、開始11分だった。相手のロングボールに対応しようとした際に