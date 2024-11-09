痛快な勝利だ。５戦未勝利のFC町田ゼルビアは11月９日、J１第36節でFC東京と国立競技場で対戦。15分に白崎凌兵が先制弾。１点リードで迎えた後半、49分にオ・セフン、79分に相馬勇紀が加点。３−０の完勝を収めた。試合後のフラッシュインタビューで心境を問われた黒田剛監督は、次のようにコメントした。「なかなか勝点３を挙げられない時期も続いて、多くの不安をファン・サポーターにも抱かせてしまったし、我々もなかな