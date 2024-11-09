サッカー女子のＷＥリーグは９日、各地で第８節の３試合が行われ、三菱重工浦和は３位の広島を２―１で下し、勝ち点１３とした。広島は５連勝で止まって今季初黒星を喫し、勝ち点１６のまま。Ｃ大阪ヤンマーはマイナビ仙台に、新潟は大宮にそれぞれ勝った。