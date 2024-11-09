2024年11月9日午後4時現在、乗用車1台が函館IC付近の片側1車線の道路をふさいでいる影響で、通行止めになっているのは以下の区間です。・函館江差自動車道 木古内IC～函館IC間 両方向・函館新道 函館IC～七飯大川IC 下り線・函館新外環状道路 函館IC～赤川IC 両方向警察によりますと、乗用車は停車や発進を繰り返していて、午前中から「不審な運転をしている車がいる」と通報が相次いでいるということです。警察