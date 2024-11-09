2025年1月から放送されるテレビアニメ『地縛少年花子くん2』（TBS系／毎週日曜16時30分）の初回放送日が1月12日に決定。併せて、「三人の時計守」PVと、蒼井茜の2種類のキャラクタービジュアルが解禁された。また、オープニングテーマは第1期に続いてオーイシマサヨシが担当し、タイトルは「L’oN（ライオン）」であることが発表された。【動画】来年1.12スタート！テレビアニメ『地縛少年花子くん2』「三人の時計守」PV月刊