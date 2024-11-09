【モデルプレス＝2024/11/09】FANTASTICSの中島颯太が8日、自身のInstagramを更新。THE RAMPAGEの陣とディズニーシーを訪れたことを報告した。【写真】中島颯太、陣とディズニーデート◆陣＆中島颯太、ディズニーデートへ中島は「めちゃ久しぶりのオフは陣さんと1日ディズニーデートさせていただきました」と報告し、2ショットを多数投稿。「楽しかったなぁ〜陣さんなにからなにまでありがとうございました！！」と感謝をつづった