9日(土)午後3時、マーシャル諸島で、台風24号「マンニィ」が発生しました。台風24号「マンニィ」発生9日(土)午後3時、マーシャル諸島で台風24号「マンニィ」が発生しました。中心気圧は1004hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。台風24号は今後、南鳥島近海を西よりに進み、マリアナ諸島へ進む見通しで、今のところ日本への直接的な影響はない見込みです。台風の名前「マンニィ」は、香港が用意し