日本サッカー協会は９日、２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選のインドネシア戦（１５日、ジャカルタ）と中国戦（１９日、中国・アモイ）に臨む日本代表メンバーに選ばれていたＤＦ谷口彰悟（シントトロイデン）が、けがのため離脱し、代わりにＤＦ関根大輝（柏）を招集すると発表した。谷口は８日に所属クラブでホームのメヘレン戦に先発し、前半途中に負傷交代。地元報道によると、アキレス腱（けん）断裂の疑い