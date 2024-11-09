プロ野球・ロッテは9日、佐々木朗希投手のポスティングシステムによるメジャー挑戦を容認したと発表しました。佐々木投手は2019年にドラフト1位でロッテに入団すると、 2年目に1軍デビュー、ここまで通算64試合の登板で29勝15敗、防御率2.10の成績。5年目の今シーズンは18試合の登板で10勝5敗、防御率は2.35。111イニングで129奪三振の高い奪三振率をマークしました。佐々木投手は「今回正式にポスティングを許可していただいた球