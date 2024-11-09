「デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２」（９日、京都）晩秋の淀で行われる伝統の２歳Ｇ２戦は、１番人気のランフォーヴァウ（牝２歳、栗東・福永）が制した。好スタートを決めたものの、控えて道中は４番手の内。楽に折り合いをつけると、直線は馬場の内めから勢いよく脚を伸ばして先頭に立ち、最後まで後続の追撃をしのぎ切った。この日、ＪＲＡ年間１００勝も達成した初コンビの坂井は「少しテンションが上がりやすいところと、ゲート