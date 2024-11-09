「武蔵野Ｓ・Ｇ３」（９日、東京）１番人気のエンペラーワケアが、好位から鮮やかに抜け出して今年１月の根岸Ｓ以来となる重賞２勝目を飾った。この勝利で鞍上の川田はＪＲＡ通算２１００勝を達成した。２着は５番人気のカズペトシーンで、３着は４番人気のペリエールだった。勝ち時計は１分３６秒０（良）。殊勲の川田は「返し馬が終わった後、落ち着いてくれました。スペースがないなか、馬の能力で狭い所を抜けてくれまし