朝稽古で四股を踏む新大関大の里＝福岡市の二所ノ関部屋宿舎大相撲の新大関大の里は九州場所（福岡国際センター）初日を控えた9日、福岡市西区の二所ノ関部屋で最終調整し「初日の入りは難しい。先場所は危ない相撲を取ったので、しっかり準備して頑張りたい」と集中力を高めた。2度目の優勝を果たした秋場所初日は、熱海富士を土俵際ではたき込む辛勝だった。本場所用の青色の締め込み姿で四股やてっぽうで汗を流し、鏡に向か