ひたちなか・東海広域事務組合消防本部＝10月、茨城県ひたちなか市茨城県ひたちなか市のひたちなか・東海広域事務組合消防本部に所属する20代の女性消防士が消防署で宿直勤務中、同僚の20代の男性消防士に性被害を受けたと訴えていることが9日、関係者への取材で分かった。この男性による性被害の訴えは他の女性消防士からも複数あり、消防本部が調査。県警も被害届を受け、捜査している。女性が消防本部側に提出した「ハラス