少子化などで採用状況が厳しくなる中、警視庁が採用イベントを行い、警察官を目指す学生らに刑事の仕事の魅力をアピールしました。きょう行われた警視庁の採用イベントには、学生ら168人が参加しました。イベントでは参加者が、実際に使われている道具で指紋や足跡を採取する体験をしたほか、「世田谷一家殺害事件」の現場の3D映像を視聴するなどしました。参加した人「一つの事件を追うにも、いろんな人が協力して仕事をしている