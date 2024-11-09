「明治安田Ｊ１、町田３−０ＦＣ東京」（９日、国立競技場）３位の町田はシステム変更がハマり、７位ＦＣ東京に完勝。９月１４日の福岡戦以来、約２カ月ぶりの勝利で首位神戸との差を４に縮め、奇跡の逆転優勝に望みをつないだ。直近５戦未勝利と苦しい戦いが続いていた町田は、今季残り３試合の状況で覚悟のシステム変更を敢行。これまで４−４−２の形が基本だったが、この日はセンターバックにＤＦ昌子、ＤＦチャン・ミン