インドネシアのプラボウォ大統領が、10月の就任後初の外遊先として中国を訪れている。9日に習近平（シーチンピン）国家主席と会談し、経済協力の強化などを協議した。中国の後は米国を訪問し、「バランス外交」をアピールするねらいがあるとみられる。中国の北京で11月8日、空港に到着したインドネシアのプラボウォ大統領=インドネシア大統領府提供インドネシア大統領府によると、会合でプラボウォ氏は「両国は様々な分野で緊