女子ゴルフで国内ツアー通算17勝の上田桃子（38）が3日、今季限りでの競技活動の休止を発表した。2018年から7年間、ともにツアーを戦って2勝を挙げ、最終戦までタッグを組む新岡隆三郎キャディー（51）が上田へ贈る言葉を寄せた。【写真】中島啓太を賞金王にした金谷拓実の存在抱擁して誓ったレースの続き■上田桃子様へももちゃん、あんまり力になれなくてごめんね。でも、「上田桃子」という選手と同じゴルフ時代を過ご